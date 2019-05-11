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بسبب مسلسل زي الشمس.. دينا الشربيني تتصدر تريند تويتر

السبت 11/مايو/2019 - 09:57 ص
بسبب مسلسل زي الشمس.. دينا الشربيني تتصدر تريند تويتر
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الفجر الفني
 
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إشادة كبيرة نالتها الفنانة دينا الشربيني، بسبب مسلسل "زي الشمس" الذي تخوض به الموسم الرمضاني الجاري، وتصدرت دينا تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تكرار هاشتاج المسلسل ودينا الشربيني.

يُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، والمسلسل بطولة دينا الشربينى، وريهام عبد الغفور، وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.
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