وزيرة السياحة: نعمل على إبراز تحضر الشعب المصري للعالم
السبت 11/مايو/2019 - 10:13 ص
هدى عبدالرازق
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قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الحملة الإعلانية للترويج للسياحة في مصر تقوم على 3 نقاط، وهى الترويج للمقاصد المختلفة.
وأشارت "المشاط"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن الحملة الإعلانية ستلقى الضوء على الشخصية المصرية، حيث أن المصريين معروفين بالإبداع فى الموسيقى والرياضة والفن، مضيفة أنهم يعملون على أن يبرزون للعالم أن الشعب المصري معاصر ومتحضر.
وأشارت "المشاط"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن الحملة الإعلانية ستلقى الضوء على الشخصية المصرية، حيث أن المصريين معروفين بالإبداع فى الموسيقى والرياضة والفن، مضيفة أنهم يعملون على أن يبرزون للعالم أن الشعب المصري معاصر ومتحضر.
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