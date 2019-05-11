ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تهديد إسرائيلي بضرب "إس 300" في سوريا

السبت 11/مايو/2019 - 10:11 ص
تهديد إسرائيلي بضرب إس 300 في سوريا
منظومة إس 300
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

هدد سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف منظومة صواريخ إس-300 الروسية في سوريا التي قال إنها وضعت في الخدمة الفعلية

 

وقال الضابط الكبير في سلاح الجو الإسرائيلي، تومير بار، في مقابلة صحافية، حسب ما نشرت وكالة (معا) الفلسطينية، إن "كل بطّاريّة صواريخ تهدّد حريّة نشاطنا وإتمام مهمّتنا قد تجد نفسها عرضة للهجوم".

 

وأضاف: "من غير الصحيح التوقف عند موضوع ما إذا كانت (منظومة إس 300) تدار من قبل السوريين، أو تحت مراقبة الروس، في كل الحالات علينا أن ننطلق من أن المنظومة جاهزة للتصدي لعملياتنا في صباح الغد".

 

ولفت بار إلى أن مسار تدريب طواقم سوريّة للتعامل مع المنظومة، الذي استمرّ عدّة أشهر انتهى.

 

وأضاف بار أن الجيش الإسرائيلي "يعمل كي لا يكون هنالك حزب الله ثان في سوريا. نعمل كل ما يجب كي لا يكون هناك وجود إيراني على الأراضي السورية. الإصرار الذي نبديه في هذا الموضوع أتى بنتيجة، لكننا لم نصل للنهاية بعد"، لكنّه لفت إلى أن الإصرار الإيراني على التموضع في سوريا "ما زال مستمراً" وأن "طهران لن تتنازل بسهولة".

 

Advertisements
المزيد عن: منظومة إس 300 سوريا تهديد اسرائيلي اسرائيل
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي