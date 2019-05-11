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إحباط ترويج 9 قطع أسلحة نارية في الجيزة

السبت 11/مايو/2019 - 10:09 ص
إحباط ترويج 9 قطع أسلحة نارية في الجيزة
قوات الأمن
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إيمان عبد العاطي
 
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط31 متهما من بينهم 29 اتجار، وقضية تعاطي –وضبط بحوزتهم 1385 جرام حشيش – 607 أقراص – 57 جرام هيروين – 490 جرام استروكس – 750 البانجو، وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 9 متهمين 9 دفاع عن النفس، وضبط بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم – 8 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم – 14 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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