لضبط الأسواق في رمضان.. تحرير 613 مخالفة تموينية متنوعة في قنا



وأوضح الهجان أن المخالفات التى تم تحريرها فى مجال الأسواق شملت 356 مخالفة منها 260 مخالفة عدم إعلان الأسعار، 33 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة، 32 مخالفة تجار تموينيين، 21 مخالفة عدم احتفاظ بفواتير، 5 مخالفات عدم صلاحية السلع المعروضة، 3 مخالفات تشغيل بدون ترخيص، ومخالفة واحدة بيع أبزيد من السعر واسطوانات بوتاجاز.



وأوضح أن ذلك خلال الحملات التفتيشية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا بالتعاون مع مباحث التموين خلال الفترة الماضية.



صرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بأنه في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة تم تحرير عدد 613 محضر مخالفة تموينية وضبط 9 أطنان مواد غذائية وسلع متنوعة بدون فواتير وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.