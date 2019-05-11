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لضبط الأسواق في رمضان.. تحرير 613 مخالفة تموينية متنوعة في قنا

السبت 11/مايو/2019 - 10:08 ص
لضبط الأسواق في رمضان.. تحرير 613 مخالفة تموينية متنوعة في قنا
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بسام عبدالحميد
 
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صرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بأنه في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة تم تحرير عدد 613 محضر مخالفة تموينية وضبط 9 أطنان مواد غذائية وسلع متنوعة بدون فواتير وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح الهجان أن المخالفات التى تم تحريرها فى مجال الأسواق شملت 356 مخالفة منها 260 مخالفة عدم إعلان الأسعار، 33 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة، 32 مخالفة تجار تموينيين، 21 مخالفة عدم احتفاظ بفواتير، 5 مخالفات عدم صلاحية السلع المعروضة، 3 مخالفات تشغيل بدون ترخيص، ومخالفة واحدة بيع أبزيد من السعر واسطوانات بوتاجاز.

وأوضح أن ذلك خلال الحملات التفتيشية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا بالتعاون مع مباحث التموين خلال الفترة الماضية.
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