فيفي عبده: نعم ضربت هنادى ومعملتش حاجة لحورية فرغلى

عادت الفنانة فيفى عبده لجمهورها بعمل درامى جديد «مملكة الغجر»، بعد آخر أعمالها الرمضانية بمسلسل «يا أنا يا إنتى» أمام سمية الخشاب قبل ثلاثة أعوام تقريبا.









■ لماذا غبتِ كل هذه الفترة عن الدراما؟





- لم أجد العمل المناسب الذى أعود به للجمهور، طول هذه الفترة وحاولت تعويض غيابى بالتواصل مع جمهورى فى كل الوطن العربى، عبر وسائل التواصل الاجتماعى خاصة إنستجرام، الذى أصبح جزءا مهما من حياتى خلال الفترة الماضية.









■ ما الذى حمسك لتقديم شخصية الريسة نعمة؟





- الريسة نعمة تتميز بقوة شخصيتها، وأنا لم أقدم هذه النوعية منذ دورى فى مسلسل «الحقيقة والسراب»، لكن ما يجعلها مختلفة هى أنها رغم كل هذه القوة تمتلك طيبة قلب كبيرة، وجدعنة أيضا، وبمجرد قراءتى لسيناريو المسلسل وافقت على الفور









■ هل أخذتِ وقتا طويلا للتفكير فى القبول أو الرفض؟





- وافقت على العمل فى وقت ضيق فور عودتى من لبنان، لتصوير كليب غنائى يجمعنى برامى عياش للمرة الأولى، وهو ما منعنى من الاستعداد أو التحضير لشخصية الريسة نعمة التى تظهر بها ضمن الأحداث، وكانت مهمة صعبة بالفعل.









■ حدثينا عن تعاونك مع حورية فرغلى للمرة الأولى؟





- أنا أحبها على المستوى الشخصى، وأحب كل أعمالها الفنية، قبل التعاون معها فى المسلسل، وتعجبت من انتشار أخبار حول خلاف يجمعنى بها أثناء التصوير، رغم أن حورية من أفضل الشخصيات التى تعاونت معهم فنيا و»قلبها أبيض».









■ علمنا أنك كنتِ متوترة قبل عرض المسلسل، لماذا؟





- دائما ما كنت أشعر فى كل أعمالى السابقة كأننى فى اختبار صعب، وأنتظر النتيجة وقت العرض على الجمهور، وكأنى أول مرة أقف أمام كاميرات، لكن بمسلسل «مملكة الغجر»، فالأمر أصعب لأنه عودة بعد غياب فترة طويلة عن الدراما والجمهور لما يقرب من ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى أن المسلسل ليس سهلا وكل مشاهده صعبة، وهى مسئولية كبيرة.









■ علمنا أنك ضربتِ ابنتك هنادى فى التصوير هل هذا صحيح؟





- نعم، ولكن كان الأمر فى إطار التصوير، وضربتها على وجهها بالقلم بشكل حقيقى، وليس هى فقط وكذلك الفنان أحمد كرارة لاندماجى فى الدور، وعدم قدرتى على تمثيل الضرب فقمت بصفعهما بشكل حقيقى، واعتذرت لهما فور انتهاء المشهد.









■ هل واجه المسلسل أزمات إنتاجية؟



