حورية فرغلي: أنا فارسة رمضان الأولى.. وفيفى عبده قدوة

ياسمينا فتاة غجرية تحب الرقص والغناء، تعيش وسط مملكة الغجر، لكنها تتمرد لتخرج لحياة أخرى، ورحلة جديدة بعيدًا عن ربع الغجر، ورغم أننا فى الأيام الأولى فى الشهر الكريم، إلا أن دورها فى المسلسل لاقى إعجابا من محبيها، أجرينا مع حورية حوارا لنعرف الكثير من الكواليس.









■ ما الذى جذبك للدور؟





- رأيت العمل كله مختلفا، منذ قراءتى للقضية التى يطرحها، وهى حياة الغجر، وربما هى المرة الأولى التى يتناول مسلسل بالدراما المصرية حياة الغجر بهذا الشكل المثير، بالإضافة إلى أن عوامل التجربة كلها شجعتنى للموافقة دون تفكير، فالسيناريو والمخرج والإنتاج وصولا إلى كل فريق العمل المشارك أسباب سهلت موافقتى.









■ هل واجهت صعوبة فى تجسيد شخصية فتاة غجرية؟





- الصعوبة فى البداية كانت فى إتقان لغة الغجر، فلم أتحدث بها من قبل، لكن قمت بالكثير من التدريبات عليها كما أن وجود مصحح لهجة ساعدنا كثيرًا أثناء التصوير.









■ ماذا عن أصعب مشاهد قمت بتصويرها فى أحداث المسلسل؟





- فى الحقيقة مشهد قيادة سيارة النقل، كان من أصعب المشاهد لى فى المسلسل، فلم أعلم شيئا عن هذه النوعية من السيارات، والجمهور سيتفاجأ بالشخصية التى أجسدها كثيرًا، وهناك الكثير من المشاهد الدرامية التى أجسدها للمرة الأولى طوال مشوارى الفنى.









■ ماذا عن مشاهد ركوب الخيل؟





- أنا فارسة مصر الأولى، ولم أخش أبدًا من ركوب الخيل فهو حياتي، ومؤخرا أصبحت عضو اتحاد الفروسية لثانى مرة، وهى المرة الأولى تكون فيها امرأة عضوة بالاتحاد لمرتين متتاليتين، ورغم تعرضى لإصابات كثيرة بسبب ركوب الخيل، لكننى لا يمكن أن أبتعد عنه أبدا.









■ لماذا تم تغيير اسم العمل أكثر من مرة؟





- الاسم الأول للمسلسل كان «ياسمينا»، لكن بمجرد أن أخبرنى كاتب العمل محمد الغيطى بوجود عمل فنى آخر يحمل نفس الاسم ورأى ضرورة تغييره لم أغضب فهو أمر وارد.









■ ماذا عن التعاون للمرة الأولى مع فيفى عبده خاصة أن هناك أخبارا عن وجود خلافات بينكما؟





- أتعجب من هذه الأخبار كثيرًا فليس من الطبيعى أن يكون هناك خلافات بين بطلتى مسلسل ويخرج للنور بالشكل الذى شاهده الجمهور، وفيفى عبده شخصية جميلة كثيرًا وأحبها قبل اللقاء الفنى بيننا فكان حلما من أحلامى العمل معها والكيمياء الفنية واضحة بالمشاهد التى تجمعنا وهذا ما سيلاحظه الجمهور منذ الحلقة الأولى فالحالة التى تجمعنى بها صادقة وهو ما ينقل على الشاشة.









■ هل تخشين المنافسة هذا العام؟





- المنافسة قوية كثيرًا، رغم قلة الأعمال المعروضة، لكنها كلها أعمال درامية قوية ونهاية الموسم ستحسم النتيجة.









■ هل تفضلين العرض الحصرى للمسلسل؟





- أعتبر عرض العمل الدرامى بأكثر من شاشة لمحطات فضائية هو دليل على تهافت القنوات على المسلسل لثقة المحطة فى العمل، وهو ما وجدناه بمسلسل «مملكة الغجر»، الذى سيتم عرضه عبر أكثر من محطة، وهذا لم يمنع أن العرض الحصرى أيضا له مميزاته لبعض الأعمال الدرامية.









■ ماذا عن أعمالك السينمائية المؤجلة؟



