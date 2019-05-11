ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل 4 مدنيين بهجوم مسلح وسط مالي

السبت 11/مايو/2019 - 09:53 ص
مقتل 4 مدنيين بهجوم مسلح وسط مالي
جنود ماليون
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أسفر هجوم شنه مسلحون مجهولون في باندياغارا وسط مالي، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين.

 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من أحد الضحايا قوله: "أخي كان مع أشخاص آخرين عائدين على دراجة نارية من سوق باندياغارا، وأطلق مسلحون النار عليهم"، مؤكدا مقتل "أربعة مدنيين على الفور وجرح اثنين آخرين وفرار المهاجين".

 

وأكد المسؤول في جمعية تنمية دائرة باندياغارا، سيدو تيبينه الوقائع، واصفا الهجوم بـ"الجبان والوحشي". داعيا الحكومة إلى "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن السكان المدنيين"، مشيرا إلى "وجود الكثير من الأسلحة والعصابات في المنطقة".

 

وكان 18 مدنيا قتلوا الأسبوع الماضي في كمينين نصبهما مسلحون بفارق يومين في المنطقة نفسها وسط مالي.

 

وسيطرت على شمال مالي في مارس 2012 جماعات إسلامية مرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وقد طرد قسم كبير منها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق في 2013 بمبادرة من فرنسا، ولا يزال مستمرا.

 

ومنذ 2015 امتدت هجمات المتطرفين إلى وسط مالي وجنوبها وحتى إلى دول الجوار خصوصا بوركينا فاسو والنيجر.

 

وتضاف هذه الهجمات إلى نزاعات داخلية أوقعت أكثر من 500 قتيل في صفوف المدنيين في وسط مالي عام 2018 بحسب الأمم المتحدة.

 

Advertisements
المزيد عن: وسط مالي هجوم مسلح مقتل 4 مدنيون جنود ماليون
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي