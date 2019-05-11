ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"لم أتوقف عن ترويج المخدرات في رمضان".. اعترافات تاجر "كيف" بمصر الجديدة

السبت 11/مايو/2019 - 09:43 ص
لم أتوقف عن ترويج المخدرات في رمضان.. اعترافات تاجر كيف بمصر الجديدة
Advertisements
طباعة
سليم الهواري
 
Advertisements
يكثف رجال مباحث القاهرة، مجهوداتهم للبحث على أفراد عصابة الاتجار في المواد المخدرة بمصر الجديدة، ذلك بعد إلقاء القبض على أحد العناصر، التي تقوم بترويج "الحشيش" أثناء فترة الصيام بشهر رمضان.

واعترف المتهم بفعلته، قائلا: "عندما جاء شهر رمضان لم أتوقف عن بيع المخدرات، وفي آخر نشاطاتي سقطت متلبسًا بحيازة كيلو جرام من الحشيش قبل بيعه للزبائن من المتعاطين والمدمنين"، ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه في منطقة مصر الجديدة.
وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، في كمين أعد لضبطه بذات الدائرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي