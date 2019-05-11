"لم أتوقف عن ترويج المخدرات في رمضان".. اعترافات تاجر "كيف" بمصر الجديدة

يكثف رجال مباحث القاهرة، مجهوداتهم للبحث على أفراد عصابة الاتجار في المواد المخدرة بمصر الجديدة، ذلك بعد إلقاء القبض على أحد العناصر، التي تقوم بترويج "الحشيش" أثناء فترة الصيام بشهر رمضان.





واعترف المتهم بفعلته، قائلا: "عندما جاء شهر رمضان لم أتوقف عن بيع المخدرات، وفي آخر نشاطاتي سقطت متلبسًا بحيازة كيلو جرام من الحشيش قبل بيعه للزبائن من المتعاطين والمدمنين"، ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه في منطقة مصر الجديدة.

وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، في كمين أعد لضبطه بذات الدائرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي، 2 هاتف محمول.





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.