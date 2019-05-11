أسعار ياميش رمضان اليوم السبت بمحافظة البحر الأحمر

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تشهد أسعار ياميش رمضان، اليوم السبت، في معظم أسواق محافظة البحر الأحمر، ارتفاعًا بسيط في الأسعار بأسواق المحافظة.



وبلغ سعر كيلو الزبيب المصرى من 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو جرام، الزبيب السوري بـ60 الي 100 جنيهًا للكيلو جرام، المشمشية من 70 إلى 120 جنيهات للكيلو.



فيما بلغ سعر التين المجفف 20 جنيهًا للبكت، والكيلو 80 جنيهًا، والتين السورى من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلوجرام، وسعر القراصيا تبدأ من 80 إلى 110 جنيهًا، جوز الهند "الخشن" من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو، والتمر هندى من 30 إلى 50 جنيهًا لـ اللفة، والبلح المعلب يبدأ 30 إلى 100 جنيهًا للعلبة.



وسجل سعر كيلو البندق 180 جنيهًا للكيلو، واللوز 200 جنيها للكيلو بالقشر؛ والكاجو 300 جنيها للكيلو وقمر الدين من 10 إلى 40 جنيهات لـ اللفة، كيلو السودانى من 28 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.



يذكر أن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، افتتحا معرض "أهلا رمضان" المقام في نهاية شارع المصالح الحكومية بمدينة الغردقة بالتعاون مع 14 من المجمعات الاستهلاكية وشركات المواد الغذائية.



ومن جانبه قال المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، معرض أهلا رمضان يوفر جميع السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل إلى 20%.