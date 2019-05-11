بعد غياب النجوم.. الشباب ضيوف شرف المسلسلات

تغيرت فكرة ضيوف الشرف فى دراما رمضان هذا العام، وبعد أن كان كبار النجوم هم الضيوف فى مشهد واحد أو اثنين، كتشجيع منهم لجيل من الشباب فى مسلسلاتهم أو أفلامهم، أصبح ضيوف الشرف هم نجوم شباب، وهذه الظاهرة انتشرت هذا العام فى أغلب مسلسلات رمضان، فيحل الفنان الشاب ميدو عادل كضيف شرف فى مسلسل «طلقة حظ» الذى يقوم ببطولته الفنان مصطفى خاطر، ويجسد «ميدو» خلال الأحداث شخصية «وكيل نيابة» يحقق فى إحدى القضايا خلال أحداث العمل، ويظهر «ميدو» فى عدد كبير من المشاهد على مدار المسلسل، الذى يخرجه أحمد خالد أمين.





أيضًا الفنان محمد شاهين يطل كضيف شرف فى مسلسل «بدل الحدوتة 3»، الذى تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، وتقتصر مشاركة «شاهين» فى الحكاية الأولى فى العشرة أيام الأولى من شهر رمضان الجارى، والتى تجسد دنيا من خلالها شخصية فتاة تدعى «بيلا». وفى مسلسل «قمر هادى»، يحل الفنان مراد مكرم كضيف شرف فى بعض حلقات العمل، وصور «مكرم» مشاهده مع بطل المسلسل، الفنان هانى سلامة، ويشارك الفنان الشاب عزوز عادل أيضا كضيف شرف فى نفس المسلسل، وقام بتصوير مشاهده مع هانى سلامة أيضا، ويشارك مراد مكرم أيضا فى مسلسل آخر هو «لاَخر نفس» مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويقوم بإخراجه حسام على. ورغم مشاركة الفنان سليمان عيد فى عدد كبير من الأعمال من قبل، إلا أنه يظهر كضيف شرف فى إحدى حلقات مسلسل «الواد سيد الشحات» من بطولة الفنان أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد وهو المسلسل الذى يقوم بإخراجه أحمد الجندى.



