ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

النواب الأمريكي: لا جلسة استماع لمولر الأسبوع المقبل

السبت 11/مايو/2019 - 09:48 ص
النواب الأمريكي: لا جلسة استماع لمولر الأسبوع المقبل
روبرت مولر
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلن الرئيس الديموقراطي للجنة القضائية النافذة في مجلس النواب الأمريكي جيري نادلر، أن المدعي الخاص روبرت مولر لن يحضر الأسبوع المقبل إلى الكونغرس لجلسة استماع حول تحقيقه بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، لكن المفاوضات مستمرة.

 

ويعتزم الديموقراطيون استجواب مولر بشأن شبهات بعرقلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمل القضاء، كان مولر تحدث عنها بالتفصيل في تقريره بعد إجرائه تحقيقاً طويلاً، وقال نادلر أمس الجمعة لصحافيين "لن يحصل ذلك الأسبوع المقبل"، وأضاف "لكننا نفاوض معه، نتحدث معه ومع وزارة العدل".

 

وكانت اللجنة اقترحت الـ 15 من مايو الجاري موعداً لهذه الجلسة، وبعد تحقيق دام 22 شهراً، برّأ مولر ترامب من شبهات التواطؤ مع موسكو.

 

وفي تقريره، تحدّث عن ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي الجمهوري على تحقيقه، لكن وزير العدل بيل بار قرر عدم بدء ملاحقات ضد ترامب بهذا الشأن، ولم يتحدث مولر يوماً علناً عن التحقيق الذي نُشر تقريره في 18 أبريل(نيسان) الماضي.

 

ويعمل المدعي الخاص تحت إشراف وزارة العدل التي أكدت في منصف أبريل الماضي أنها لا تعارض الاستماع إليه في الكونغرس.

 

وبشأن هذا الموضوع، كانت لترامب مواقف متقلّبة، فقد قال أول أمس الخميس في البيت الأبيض "سأترك وزير العدل الرائع يقرر"، وكتب في تغريدة في 5 مايو(أيار أن "مولر يجب ألا يدلي بشهادته"، متهماً الديموقراطيين بأنهم يريدون إعادة إجراء التحقيق الذي يعتبر أنه برّأه بشكل كامل.

Advertisements
المزيد عن: روبرت مولر جلسة استماع ترامب امريكا النواب الأمريكي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي