النواب الأمريكي: لا جلسة استماع لمولر الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الديموقراطي للجنة القضائية النافذة في مجلس النواب الأمريكي جيري نادلر، أن المدعي الخاص روبرت مولر لن يحضر الأسبوع المقبل إلى الكونغرس لجلسة استماع حول تحقيقه بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، لكن المفاوضات مستمرة.

ويعتزم الديموقراطيون استجواب مولر بشأن شبهات بعرقلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمل القضاء، كان مولر تحدث عنها بالتفصيل في تقريره بعد إجرائه تحقيقاً طويلاً، وقال نادلر أمس الجمعة لصحافيين "لن يحصل ذلك الأسبوع المقبل"، وأضاف "لكننا نفاوض معه، نتحدث معه ومع وزارة العدل".

وكانت اللجنة اقترحت الـ 15 من مايو الجاري موعداً لهذه الجلسة، وبعد تحقيق دام 22 شهراً، برّأ مولر ترامب من شبهات التواطؤ مع موسكو.

وفي تقريره، تحدّث عن ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي الجمهوري على تحقيقه، لكن وزير العدل بيل بار قرر عدم بدء ملاحقات ضد ترامب بهذا الشأن، ولم يتحدث مولر يوماً علناً عن التحقيق الذي نُشر تقريره في 18 أبريل(نيسان) الماضي.

ويعمل المدعي الخاص تحت إشراف وزارة العدل التي أكدت في منصف أبريل الماضي أنها لا تعارض الاستماع إليه في الكونغرس.

وبشأن هذا الموضوع، كانت لترامب مواقف متقلّبة، فقد قال أول أمس الخميس في البيت الأبيض "سأترك وزير العدل الرائع يقرر"، وكتب في تغريدة في 5 مايو(أيار أن "مولر يجب ألا يدلي بشهادته"، متهماً الديموقراطيين بأنهم يريدون إعادة إجراء التحقيق الذي يعتبر أنه برّأه بشكل كامل.