فرقة "الرضوان السورية" تطلق ألبومها الديني "الله قادر" بمناسبة شهر رمضان

كما تم تصوير أغنية " صبحتك بنور النبي"، على طريقة الفيديو كليب ومن المفترض أن تعرض على مجموعة من المحطات الفضائية طيلة الشهر الفضيل.





وقال المنشد محمد ياسين المرعشلي، أحد مؤسسين فرقة الرضوان، إن البوم " الله قادر" هو الثاني لهم بعد البوم "نسائم شامية" الذي تم إطلاقه من مصر، لافتًا إلى أن الأنماط الموسيقية المستخدمة في الألبوم تتنوع ما بين الشرقي والغربي الا أنها تنصهر جميعها في قالب الأغنية الدينية.





وأضاف المرعشلي أن "الله قادر" هو ألبوم جماعي من أداء فرقة الرضوان، حيث شارك فيه مجموعة من المؤلفين والموسيقيين مثل " المؤلف محمد الجنيدي، وسيد فهيم، محمد بدوي وهبة، عفاف خليل، علياء سكر"، وقد شارك في الألحان كلًا من " تركي، أشرف عامر" وكانت للفرقة لمساتها في ألحان بعض الأغاني.





وأوضح أن الألبوم مزج بين الأغاني الجديدة والقديمة المقدمة بروح العصر كي تناسب جميع الأذواق، لافتًا إلى أنه أعاد تقديم الحان مجموعة من الأغاني لفريد الأطرش ومحمد الكحلاوي، والشيخ عبد اللطيف فرفور، والشيخ زهير المنيني".





يذكر أن فرقة الرضوان نجحت في تقديم العديد من الألوان الإنشادية مثل المديح والابتهالات والموشحات الصوفية، حيث يصاحب الفرقة عزف على الآلات إيقاعية، وتعتبر فرقة الرضوان أول من ادخل الإيقاع المعاصر بالإنشاد بشكل لا يخالف الآداب والقواعد المتعارف عليها بفن الإنشاد الديني وبين محبيه، واشتهرت الفرقة أيضا بإنشاد قصائد مجالس الذكر وإنشاد الدمشقيين الكبار أمثال المرحوم توفيق المنجد ومسلم البيطار وغيرهم.