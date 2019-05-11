الأرصاد.. موجة حارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع
السبت 11/مايو/2019 - 09:46 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن أغلب مدن ومحافظات الجمهورية تشهد ارتفااع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن درجة الحرارة على القاهرة سترتفع بنحو 5 درجات، كذلك سترتفع درجة الحرارة على السواحل الشمالية بحوالى 6 درجات.
ولفت إلى أن البلاد تتعرض لكتلة هوائية قادمة من شبة الجزيرة العربية، ولن تكون هناك ظواهر جوية سيئة، منوها بأن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن درجة الحرارة على القاهرة سترتفع بنحو 5 درجات، كذلك سترتفع درجة الحرارة على السواحل الشمالية بحوالى 6 درجات.
ولفت إلى أن البلاد تتعرض لكتلة هوائية قادمة من شبة الجزيرة العربية، ولن تكون هناك ظواهر جوية سيئة، منوها بأن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع.
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