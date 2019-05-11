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اليوم.. الأخضر الشابّ يواجه المكسيك استعدادًا لكأس العالم

السبت 11/مايو/2019 - 10:00 ص
اليوم.. الأخضر الشابّ يواجه المكسيك استعدادًا لكأس العالم
الأخضر الشابّ
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الفجر السعودي
 
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يخوض المنتخب الوطني تحت 20 عامًا اليوم السبت، مباراته الودية الثالثة ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة «باد فالترسدورف» النمساوية، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

 

ويلاقي «الأخضر» الشاب منتخب المكسيك في المباراة التي تجمعهما تمام الرابعة مساءً بتوقيت سلوفينيا (الخامسة مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب مدرسة كرة القدم بمدينة دراوغراد في سلوفينيا.

 

من ناحية أخرى، التحق أول أمس الخميس بمعسكر «الأخضر» الشاب في النمسا الإعدادي لكأس العالم لاعب خط الهجوم فراس البريكان، بعد فراغه من المشاركة مع ناديه النصر في دوري أبطال آسيا.

 

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 20 عامًا دشّن مراحل إعداده لكأس العالم بمعسكر في الدمام خلال شهر يناير الماضي، خاض خلاله مباراتين تجريبيتين أمام ضيفه منتخب السنغال، أعقب ذلك المرحلة الثانية والتي جاءت بين مدينتي الرياض ومرسية الإسبانية على التوالي خلال النصف الأخير من شهر مارس الماضي.

 

والتقى فيها «الأخضر» بمنتخبي أوروغواي والأرجنتين، في حين جاءت المرحلة الثالثة خلال شهر إبريل في مدينة أبها، واستضاف فيها المنتخب الوطني نظيره منتخب جنوب إفريقيا في مباراتين تجريبيتين.

 

على الصعيد الميداني، عاود لاعبو المنتخب الوطني تدريباتهم مساء أمس الجمعة على ملعب «ثيرمن» بعد الراحة التي منحها إياهم الجهاز الفني عن التدريبات أمس الخميس في أعقاب مباراتهم الودية أمام منتخب كولومبيا الأربعاء الماضي، وتركّزت التدريبات على مران للتنظيم الدفاعي لكامل الفريق، أعقب ذلك مران على الكرات الثابتة الهجومية.

 

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المزيد عن: كأس العالم المكسيك الأوروغواي الأخضر الشابّ
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