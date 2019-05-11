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على ماهر: الدوري صعب.. والتركيز سر انتصارات إنبي

السبت 11/مايو/2019 - 09:41 ص
على ماهر: الدوري صعب.. والتركيز سر انتصارات إنبي
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الفجر الرياضي
 
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أكد علي ماهر، المدير الفني لنادي إنبي، أن كل الانتصارات التي حققها الفريق كانت بسبب تركيز اللاعبين في المباريات الأخيرة. 

وأضاف علي ماهر خلال تصريحاته لقناة أون سبورت: "كل انتصار يجلب انتصار، اللاعبون في حالة تركيز، وروحهم تدفعهم إلى الأمام، وطالما تواجدت الروح، فنحن على قيد الحياة".

وتابع: "لا أفكر في الفرق الأخرى كل الأندية قوية، والدوري صعب للغاية، ولكني لا أركز مع أي منافس".

واختتم: "تركيزي منصب على ما أمسك به في يدي فريقي، يجب أن نفوز ونضع الضغوطات على بقية الفريق، هذا هو الأهم".

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