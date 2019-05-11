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أمازون تطلق موقع خدمتها السحابية AWS باللغة العربية

السبت 11/مايو/2019 - 08:37 ص
أمازون تطلق موقع خدمتها السحابية AWS باللغة العربية
أمازون - صورة أرشيفية
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أعلنت شركة أمازون عن إطلاق اللغة العربية لموقع خدماتها السحابية AWS، لتتيح للمستخدمين العرب الإطلاع على مئات المنتجات السحابية للشركة بلغتهم الأم.

يأتي هذا مع خطة أمازون لإتاحة مخدمات AWS في البحرين ضمن الشرق الأوسط لتضاف إلى 61 منطقة أخرى تضع فيها أمازون مخدماتها في 20 منطقة جغرافية حول العالم.

الموقع ليس معربًا بالكامل، لكنه على مايبدو قيد العمل لتعريب صفحاته الداخلية، إلا أن الواجهة الرئيسية التي تعرض منتجات الشركة بمختلف تصنيفاتها معربة.

نأمل أن تسرع أمازون وتعريب كامل موقعها وصفحاته الداخلية التي تشرح المنتجات أو طريقة التسعير لتبسط عملية الإطلاع على ما تقدمه من خدمات أو شرائها.
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المزيد عن: تكنولوجيا امازون اللغة العربية التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية AWS
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