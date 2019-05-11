صحيفة إنجليزية: محمد صلاح يقود التشكيل الأساسي لليفربول أمام ولفرهامبتون
السبت 11/مايو/2019 - 08:50 ص
الفجر الرياضي
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تواجد الدولي
المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على رأس التشكيل المتوقع الذي كشفت
عنه صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، في المباراة الأخيرة للريدز بالدوري هذا
الموسم أمام ولفرهامتون الأحد المقبل.
وأكدت الصحيفة
الإنجليزية، أن الدولي المصري محمد صلاح سيعود للريدز في مواجهة الذئاب في الجولة التي
قد تشهد فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي بعد غياب 29 عامًا.
وجاء التشكيل
المتوقع كالتالي:
حراسة المرمى:
أليسون
الدفاع: روبرتسون،
ماتيب، فان دايك، أرنولد
وسط الملعب: هندرسون،
فينالدوم، فابيينو
الهجوم: ساديو
ماني، محمد صلاح، ديفوك أوريجي
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