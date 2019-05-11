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وزير الخارجية البحريني يعلق على كذب قطر وقنوات لندن

السبت 11/مايو/2019 - 08:39 ص
وزير الخارجية البحريني يعلق على كذب قطر وقنوات لندن
وزير الخارجية البحريني
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وكالات
 
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كتب وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، اليوم الجمعة، "يقولون ما يقولون من كذب و زور في قطر و قنوات لندن المأجورة".

 

وأضاف بن أحمد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "ونحن و الحمدلله مطمئنون  بأن ملكنا حمد بن عيسى و أميرنا خليفة بن سلمان وأميرنا سلمان بن حمد و كل أهل البحرين هم جسد واحد و قلب واحد في صف واحد".

 

وفي تغريدة أخرى كتب قائلا" ليس هناك هدم لمجلس التعاون و من يقول هذا الكلام مخطئ تماما".

 

وأضاف" هناك صد للضرر و التآمر الذي طالما أتى من بلد واحد ضد بقية دول المجلس،  و رحم الله بلد عرف قدره فوقف عنده".

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المزيد عن: وزير الخارجية البحريني كذب قطر قنوات لندن البحرين
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