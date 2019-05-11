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الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع إفطار الصائم في تعز اليمنية

السبت 11/مايو/2019 - 08:11 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع إفطار الصائم في تعز اليمنية
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس، مشروع إفطار الصائم في محافظة تعز، وذلك بتوزيع وجبات الإفطار الجاهزة لسكان عدد من أحياء مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

 

ولفت إبراهيم الجبري، منسق الهلال الأحمر الإماراتي بتعز، إلى أن المرحلة الأولى تستهدف توزيع 1000 وجبة إفطار للصائمين، خلال 3 أيام.

 

وقال الجبري، لـ"العين الإخبارية"، إن عملية التدشين بدأت بتوزيع عدد من الوجبات على الأسر الأشد فقرا في أحياء عبدالهادي، والمفتي، والمعتبية، وسط مدينة تعز.

 

وأضاف أن تدشين المشروع في تعز يتم للعام الثاني على التوالي، لتخفيف معاناة الأسر الأشد فقرا في شهر رمضان المبارك، ويأتي ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لأبناء محافظة تعز.

 

وأشار إلى أن الهيئة تبدي حرصا كبيرا على تفقد أحوال المحتاجين في مدينة تعز المحاصرة، ومواساتهم في هذا الشهر الفضيل، مؤكدا أن المشروع سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

 

من جانبها، عبرت الأسر المستفيدة من المشروع عن شكرها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذا العطف الأخوي والإنساني في شهر رمضان المبارك.

 

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