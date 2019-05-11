دعاء اليوم السادس من رمضان.. من أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها قبل الإفطار

يحرص المسلمون في شهر رمضان الكريم على التقرب لله عز وجل بالطاعات وقراءة القرآن والصيام والصلاة وترديد الأدعية في شهر رمضان الكريم، واليوم هو اليوم السادس من شهر رمضان المبارك الموافق 1440 هجريا، وإليكم دعاء اليوم السادس من شهر رمضان يمكنكم ترديده قبل الإفطار.





دعاء اليوم السادس من رمضان اليوم السبت الموافق 11 مايو 2019





اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ، وَلاتَضرِبني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَاَياديكَ يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ.