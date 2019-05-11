دعاء اليوم السادس من رمضان.. من أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها قبل الإفطار
السبت 11/مايو/2019 - 08:02 ص
Advertisements
Advertisements
يحرص المسلمون في شهر رمضان الكريم على التقرب لله عز وجل بالطاعات وقراءة القرآن والصيام والصلاة وترديد الأدعية في شهر رمضان الكريم، واليوم هو اليوم السادس من شهر رمضان المبارك الموافق 1440 هجريا، وإليكم دعاء اليوم السادس من شهر رمضان يمكنكم ترديده قبل الإفطار.
دعاء اليوم السادس من رمضان اليوم السبت الموافق 11 مايو 2019
اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ، وَلاتَضرِبني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَاَياديكَ يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ.
Advertisements
المزيد عن: رمضان دعاء اليوم السادس من رمضان ادعية شهر رمضان 1440
- دعاء اليوم السادس من شهر رمضان
- في أول يوم صيام.. أدعية قبل الإفطار في رمضان
- أدعية رمضان.. أفضل أدعية لشهر رمضان 1440 - 2019
- "اللھم علّق قَلبي بِالقرآن"..تعرف على أدعية شهر رمضان المبارك
- تعرف على دعاء اليوم الثاني من رمضان 1440
- قبل صلاة الظهر.. اعرف ثواب دعاء ثاني يوم رمضان
- دعاء اليوم الثالث من رمضان .. واعرف الأدعية المستحبة في هذا اليوم
- دعاء اليوم الرابع من رمضان 2019 .. وأفضل أوقات الدعاء
- أفضل الأدعية| دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 1440