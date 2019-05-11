بعد تورطها معه.. "جوجل" يساعد فنانة كويتية في كشف مقلب "رامز في الشلال" (فيديو)
السبت 11/مايو/2019 - 08:17 ص
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تطرقت الفنانة الكويتية، هند البلوشي، إلى حقيقة فبركة برنامج المقالب "رامز في الشلال"، وكذلك تفاصيل وقوعها ضحية في إحدى حلقاته، المذاعة خلال شهر رمضان.
وقالت البلوشي في حوارها لفضائية "إيه تي في" الكويتية: "الناس كلها تقول أنني كنت على علم بمقلب رامز جلال قبل تصوير البرنامج، وللأمانة أنا كنت من قبل أقول إن البرنامج أكيد مفبرك وتمثيل".
وأضافت: "لكن ما حدث معي هو أنني كنت أصور آخر مشاهد مسلسلي "25 دقيقة"، وجاءني اتصال من أحد المعدين يسألني إذا كنت أقبل الظهور في برنامج مسابقات أم لا، وطلب مني ارتداء ملابس عادية وحذاء مريح".
وتابعت: "بالفعل تم الاتفاق على ظهوري في البرنامج الذي سيصور في جزيرة بالي بإندونيسيا، ثم أخبروني أنني سأظهر مع الإعلامية مهيرة عبد العزيز، وأنا لم أكن أعرفها، فسألت عنها قالوا لي ابحثي على شبكة الإنترنت و"جوجل"، وأنت تعرفين من هي، وبالفعل فعلت ذلك، ليظهر لي في المقابل رامز جلال ومهيرة في خدعة 2019".
ويقوم رامز جلال في برنامجه باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.
ويواصل رامز جلال مغامراته بمفاجأة الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.
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