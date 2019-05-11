موعد مباراة الشباب ضد التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يواجه فريق الشباب لقاء هام للغاية، ضد فريق التعاون، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.





وتقام مباراة الشباب أمام التعاون في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي يوم السبت 11 مايو، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ومن المتوقع ان يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد المحاولة في الحصول على مركز جيد بجدول الترتيب من الجانبين، والمنافسة على المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.





وسيتم إذاعة مباراة التعاون ضد الشباب مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قناة "ksa sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي التعاون أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين عبر موقع الفجر الرياضي.