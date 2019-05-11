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قبل موقعة الأهلي وسموحة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

السبت 11/مايو/2019 - 07:49 ص
قبل موقعة الأهلي وسموحة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري
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الفجر الرياضي
 
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يلتقي في العاشرة مساء اليوم السبت فريقا الأهلي وسموحة في مباراة هامة للفريقين، في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى العام موسم 2018 -2019.

 

وأقيم بالأمس الجمعة 5 مباريات في الجولة ذاتها، حيث انتزع حرس الحدود فوزا غاليا على النادى المصرى، وواصل إنبى بقيادة على ماهر انتصاراته بالفوز على الاتحاد السكندرى، بهدف نظيف سجله على فوزى، وهبط فريق النجوم الى دورى القسم الثانى ، بعد الخسارة من نظيره مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف ، وتعادل الإنتاج الحربى والإسماعيلى سلبيا، وحقق فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس الفوز على نظيرة الجونة بنتيجة 4/1 .

 

وهنا نستعرض جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباراة اليوم:

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المزيد عن: كورة رياضةو ترتيب الدوري المصري الأهلي وسموحة
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