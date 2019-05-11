بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)





أحيت المطربة بوسي، حفلاً غنائيًا داخل إحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس.





وقدمت بوسي عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة منها: "آه يا دنيا، شيكولاتة، حط إيده ياه، مبروك عليا، عبده، وتعالي"





وواصلت بوسي، تقديم عددًا من الأغاني الأخرى بناءً على رغبات المعجبين حتى قرب مدفع الامساك .