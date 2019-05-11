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بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)

السبت 11/مايو/2019 - 07:56 ص
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
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أحيت المطربة بوسي، حفلاً غنائيًا داخل إحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس.

وقدمت بوسي عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة منها: "آه يا دنيا، شيكولاتة، حط إيده ياه، مبروك عليا، عبده، وتعالي"

وواصلت بوسي، تقديم عددًا من الأغاني الأخرى بناءً على رغبات المعجبين حتى قرب مدفع الامساك .
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
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