بوسي تتألق في حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس (صور)
السبت 11/مايو/2019 - 07:56 ص
Advertisements
Advertisements
أحيت المطربة بوسي، حفلاً غنائيًا داخل إحدى الخيام الرمضانية بالتجمع الخامس.
وقدمت بوسي عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة منها: "آه يا دنيا، شيكولاتة، حط إيده ياه، مبروك عليا، عبده، وتعالي"
وواصلت بوسي، تقديم عددًا من الأغاني الأخرى بناءً على رغبات المعجبين حتى قرب مدفع الامساك .
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- بوسي تشعل أولى حفلات سحور رمضان في أحد فنادق التجمع الخامس
- عايدة الأيوبي تتألق في حفل سحور بإحدى الخيم الرمضانية (صور)
- بوسي تشعل حفلا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
- سحور شريف منير مع أصدقائه بإحدى الخيم الرمضانية (صور)
- "مسار إجباري" يشعل حماس الشباب في حفل غنائي بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
- فرقة "EGYPTIAN PROJECT" تتألق في حفل إحدى الخيمات الرمضانية (صور)
- هوبا يشعل حفل إحدى الخيام الرمضانية بـ"حجرين على الشيشة" (صور)
- هوبا يشعل حفل بإحدى الخيام بباقة من أغنياته الشهيرة (صور)
- حفل غنائي لـ محمود الليثي في إحدى الخيام الرمضانية (صور)
- مصطفى حجاج يشعل حفله بإحدى الخيام الرمضانية بـ"يا منعنع" (صور)