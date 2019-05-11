بالوتيلي يدافع عن ميسي ورونالدو

دافع الإيطالي ماريو بالوتيلي نجم مارسيليا الفرنسي عن كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وذلك بسبب الانتقادات التي تعرضا لها بعد خروجهما من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي وآياكس الهولندي على الترتيب.





وقال بالوتيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام : " انتقاد ميسي ورونالدو مجرد هراء، ميسي لاعب ذو قيمة كبيرة رغم المواجهة السيئة التي خاضها برشلونة أمام ليفربول، أما رونالدو فهو اللاعب الأفضل في العالم رغم عدم خوضه منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا".





واختتم بالوتيلي حديثه قائلاً : " أي حديث آخر بخلاف هذا الأمر هو مجرد هراء، لا يمكن توجيه كلمات سيئة وانتقادات قاسية بحق ميسي ورونالدو بسبب مباراة واحدة سيئة، سيكون هذا الأمر مجرد جنون بالنظر إلى ما يفعلاه في عالم كرة القدم".



