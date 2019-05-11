كلوب يستقر على رحيل ثنائي ليفربول

ألمح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي إلى إمكانية رحيل ثنائي الفريق دانييل ستوريدج وألبرتو مورينو عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "من الوارد أن تكون مباراة ولفرهامبتون الأخيرة لستوريدج ومورينو وسوف نرى ولن أتحدث عن العقود حتى لو تنتهي في نهاية الموسم.





واختتم كلوب تصريحاته قائلاً : "الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للحديث عن قضية ستوريدج ومورينو والمهم ما يعلموه اللاعبين ونعلمه نحن وليس باقي العالم".





يذكر أن عقود ستوريدج ومورينو مع ليفربول تنتهي في نهاية الموسم الجاري وسيرحلان عن الفريق في الصيف المقبل.





وارتبط مورينو بالرحيل إلى برشلونة أو فناربخشة التركي بينما لم يستقر ستوريدج على وجهته المقبلة بعد.



