ثورة كبرى في يوفنتوس.. و5 لاعبين ينجون من مقصلة الميركاتو

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن إدارة يوفنتوس الإيطالي نفت رحيل 5 من نجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت شبكة قنوات سكاى سبورت إيطاليا بأن مجلس إدارة يوفنتوس قررت بقاء خمسة من نجوم الفريق.





وكشفت الشبكة الإيطالية أن اللاعبين الخمسة الذين لن يتم بيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة هم، حارس المرمى تشيزني وليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني وكريستيانو رونالدو وبليز ماتويدي.





ونشرت عدد من التقارير مؤخرًا بأن اليوفى سيفتح باب الرحيل أمام كلا من باولو ديبالا ودوجلاس كوستا وجواو كانسيلو.



