شاهيناز تشعل حفلها الفني بإحدى الخيام الرمضانية بحضور ملكتي جمال سوريا والأردن (صور)





أحيت المطربة شاهيناز، واحده من أجمل الليالي الرمضانية، داخل إحدى الخيمات الرمضانية بحضور نجوم الفن والمجتمع.





وقدمت شاهيناز، باقه من أفضل أغانيها مثل "قولي قولي"، "حالك من حالي"، "بعشقك" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معه الحضور بالتصفيق وترديد كلماتها.





وحرص علي حضور الخيمه كلا من ملكة جمال سوريا ياسمين، وثوره ملكة جمال الأردن، والفنانة غادة النجار.







