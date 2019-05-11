ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كيم كارداشيان تعلن عن مولد طفلها الرابع

السبت 11/مايو/2019 - 06:57 ص
كيم كارداشيان تعلن عن مولد طفلها الرابع
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أعلنت كيم كارداشيان يوم الجمعة عن مولد طفلها الرابع من خلال أم بديلة.

وقالت نجمة تلفزيون الواقع لمتابعيها على تويتر والبالغ عددهم نحو 60 مليونا ”لقد وصل، وهو رائع“.

وأضافت ”يبدو حاليا وكأنه توأم لشيكاجو. أنا متأكدة أن شكله سيختلف كثيرا، لكنه الآن شبهها تماما“.

ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني وست ثلاثة أطفال آخرون هم شيكاجو التي ولدت في يناير كانون الثاني 2018 من أم بديلة أيضا وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونورث وعمرها خمس سنوات.

ولم يكشف الزوجان عن اسم المولود الجديد بعد.

وقرر الزوجان استخدام أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كارداشيان من مشاكل صحية خطيرة بعد ولادة سينت في 2015 إذا أقدمت على الحمل مجددا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي