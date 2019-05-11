عمولة رايولا تقرب دي ليخت من برشلونة

أكدت تقارير صحفية عن وجود تطور جديد في صفقة إنتقال الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام إلى صفوف فريق نادي برشلونة الإسباني.





وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب قد تم مشاهدته اليوم يتجول في شوارع برشلونة.





كما ظهر دي ليخت في برشلونة أيضاً لتؤكد تلك التقارير أن اللاعب إقترب بشدة من التوقيع للبلوجرانا حيث جاء قرار المسارعة في الحصول على خدماته بسبب توديع دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس.





وطلب رايولا مؤخراً الحصول على عمولة جديدة من أجل تسهيل إنتقال موكله إلى العملاق الاسباني وهو ما تم قبوله وحصل عليها بالفعل.



