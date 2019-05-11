زيدان يخطط لضم موهبة ليفربول

يخطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، لحسم عددٍ من الصفقات القوية في الصيف المقبل من أجل إعادة هيكلة الملكي من جديد وبداية الموسم بشكل قوي.





وقالت صحيفة "آبولا" البرتغالية، إن الفرنسي زيدان يريد التوقيع مع جناح ليفربول رافائيل كماتشو والبالغ من العمر "18 سنة" الذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.





وأوضحت الصحيفة البرتغالية، أن يورجن كلوب سينتظر تجديد عقد لاعبه مع الأحمر، وهناك العديد من الأندية تريد ضمه لعل أبرزها بنفيكا وسبورتينج لشبونة البرتغاليين.





وأكدت الصحيفة البرتغالية أن والد "كماتشو" قد تحدث مباشرة مع ريال مدريد لمعرفة اقتراح الملكي بشأن اللاعب حيث أن الأبيض يخطط لدمجه في الكاستيا قبل الظهور مع الفريق الأول.



