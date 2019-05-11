يلا شوت مباراة الاهلي والفيصلي اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم اون لاين بث مباشر KSA Sport LIVE

يستضيف فريق نادي الفيصلي اليوم السبت ضيفه نادي الاهلي في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد المجمعة الرياضية لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وقبل اللقاء يحتل فريق النادي الاهلي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة فيما يحتل أصحاب الأرض فريق نادي الفيصلي المركز السادس برصيد 43 نقطة.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي +2 ويعلق عليها عبد الله الغامدي.







