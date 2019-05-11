أحمد سعد عن تامر حسني: نجم الجيل إزاي وأنا موجود! (فيديو)
السبت 11/مايو/2019 - 06:15 ص
شيماء عطية
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استنكر الفنان أحمد سعد إطلاق لقب "نجم الجيل" على الفنان تامر حسني، قائلًا: "نجم الجيل إزاي وأنا موجود".
وأضاف "سعد" خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن أفلام تامر حسني، أنجح من أفلامه لكنه الأنجح على مستوى الغناء.
بدورها، سخرت الإعلامية بسمة وهبة، من حديث أحمد سعد، قائلة له أنه لم يقدم سوى فيلم واحد وفشل، فكيف له أن يقارن مع أفلام تامر حسني.
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