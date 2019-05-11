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757 ألفا و56 طالبا يؤدون اليوم الامتحانات العملية بالدبلومات الفنية

السبت 11/مايو/2019 - 06:27 ص
757 ألفا و56 طالبا يؤدون اليوم الامتحانات العملية بالدبلومات الفنية
امتحانات - صورة أرشيفية
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تنطلق امتحانات العملى للدور الأول لطلاب الدبلومات الفنية اليوم السبت 11 مايو الجارى على أن تنطلق الاختبارات التحريرية 18 من نفس الشهر.

وتبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية (تجارى، وفندقى، وزراعى، وصناعى)، 757056 طالب وطالبة، حيث إن طلاب التعليم التجارى (260200) طالب/طالبة، وإجمالى طلاب التعليم الفندقى (21864) طالب/طالبة، والزراعى (98775) طالب/طالبة، وإجمالى عدد طلاب التعليم الصناعى 376217 طالب /طالبة.

ومن المقرر أن تجرى داخل 1210 مدرسة بجميع المحافظات، حيث إن عدد المدارس التجارية (347) مدرسة، والفندقية (87) مدرسة، والزراعية ( 132) مدرسة، والصناعية (644 ) مدرسة.
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