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كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والحزم yalla dawri بث مباشر مباراة النصر والحزم live koora

السبت 11/مايو/2019 - 06:19 ص
كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والحزم yalla dawri بث مباشر مباراة النصر والحزم live koora
النصر والحزم
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كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والحزم yalla dawri بث مباشر مباراة النصر والحزم live koora 
يرحل نادي النصر اليوم السبت لمواجهة فريق نادي الحزم في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وقبل اللقاء يحتل فريق نادي النصر المركز الاول على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة جمعها الفريق بعد ثمانية وعشرين جولة حقق خلالهم 20 فوز و4 تعادل و4 خسارات.
في المقابل يحتل اصحاب الأرض فريق نادي الحزم المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة جمعها الفريق بسبعة إنتصارات وتسعة تعادلات مقابل إثني عشر خسارة.
وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد إنتهت على ملعب نادي النصر بفوز العالمي بخمسة أهداف مقابل هدف لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر.
ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع على الهواء مباشرةً عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1 تعليق عبد الله الحربي.


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