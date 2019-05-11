المواعيد الكبرى.. 9 نهائيات منتظرة في شهر رمضان

يشهد شهر مايو الجاري وبداية الشهر المقبل مباريات حاسمة ومصيرية في مختلف البطولات ومن أهمها نهائي "دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي" الذي سيشهد تواجد الثنائي المصري محمد صلاح مع ليفربول ومحمد النني مع أرسنال.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي " مواعيد المباريات النهائي في نهاية هذا الموسم:





- نهائي دوري أبطال أوروبا:

ليفربول × توتنهام هوتسبير: يوم 1 يونيو على ملعب أتلتيكو مدريد





- نهائي الدوري الأوروبي:

أرسنال × تشيلسي: يوم 29 مايو على ملعب باكو الأولمبي





- نهائي دوري أبطال أفريقيا:

الترجي × الوداد: الذهاب والإياب على يومي 24 و31 مايو





- نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية:

الزمالك × نهضة بركان: الذهاب والإياب على يومي 19 و26 مايو





- كأس ملك أسبانيا:

برشلونة × فالنسيا: يوم 25 مايو على ملعب بينيتو فيامارين





- كأس ألمانيا:

بايرن ميونخ × لايبزيج: يوم 25 مايو على ملعب الأولمبي برلين





- كأس البرتغال:

سبورتينج لشبونة × بورتو: يوم 25 مايو على الملعب الوطني





- كأس إيطاليا:

أتلانتا × لاتسيو: يوم 15 مايو على ملعب الأولمبيكو





- كأس الإتحاد الإنجليزي:

مانشستر سيتي × واتفورد: يوم 18 مايو على ملعب ويمبلي



