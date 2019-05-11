مواجهة بين فتحي عبد الوهاب وشريف دسوقي لهذا السبب!
السبت 11/مايو/2019 - 05:30 ص
يارا أحمد
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بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "لمس أكتاف" بمشاجرة بين أدهم "ياسر جلال"، وأشرف "كرم جابر"، مع البلطجى وليد الذى يطالب أدهم بسداد ديونه، واستطاع أدهم بمساعدة أشرف والعاملين فى الجيم ردع وليد ورجاله.
ووواجه حمزة "فتحى عبد الوهاب"، منجى "شريف دسوقى"، وأكد له أنه لا يسامح من يخونه، وأن الخيانة ثمنها الموت، وذلك بعد شكه فى أن منجي، هو من حاول توريطه فى جريمة قتل ضابط الشرطة.
وكشفت الحلقة عن شخصية عايدة "حنان مطاوع" تاجرة المخدرات التى ورثت تجارة والدها وبدأت السيطرة على سوق تجارة المخدرات بفضل قوة شخصيتها وسيطرتها على رجال والدها، وتعتبر الحلقة الظهور الأول لإيمان العاصي، "غادة" شقيقة حمزة، وهى مطلقة ومازالت هناك خلافات بينها وبين طليقها وهو ما يتطلب تدخل حمزة وشقيقها الآخر مازن "محمد عز" لحمايتها منه.
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