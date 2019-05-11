مواجهة بين فتحي عبد الوهاب وشريف دسوقي لهذا السبب!





بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "لمس أكتاف" بمشاجرة بين أدهم "ياسر جلال"، وأشرف "كرم جابر"، مع البلطجى وليد الذى يطالب أدهم بسداد ديونه، واستطاع أدهم بمساعدة أشرف والعاملين فى الجيم ردع وليد ورجاله.





ووواجه حمزة "فتحى عبد الوهاب"، منجى "شريف دسوقى"، وأكد له أنه لا يسامح من يخونه، وأن الخيانة ثمنها الموت، وذلك بعد شكه فى أن منجي، هو من حاول توريطه فى جريمة قتل ضابط الشرطة.



