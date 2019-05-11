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موعد مباراة الإتفاق ضد الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)

السبت 11/مايو/2019 - 05:10 ص
موعد مباراة الإتفاق ضد الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)
الهلال والاتفاق
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محمد أيمن
 
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يستضيف فريق نادي الإتفاق اليوم السبت الزعيم الهلالي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويعتبر اللقاء بمثابة عنق الزجاجة لفريق نادي الهلال الذي إقترب من الخروج هذا الموسم خالي الوفاض بعد أن خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين ضد التعاون بخماسية مذلة وخسر صدارة الدوري فيما فقد البطولة العربية بخسارته على يد النجم الساحلي التونسي في اللقاء النهائي.

في المقابل يدخل نادي الإتفاق المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 33 نقطة جمعها الفريق من تحقيق 8 إنتصارات مقابل 9 تعادلات فيما تكبد أصحاب الأرض مرارة الخسارة في 11 مناسبة.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 2 بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

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