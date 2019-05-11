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يلا شوت (Nasr) مشاهدة مباراة النصر والحزم تغطية مباشرة.. كورة لايف Watch النصر والحزم بث مباشر Goals

السبت 11/مايو/2019 - 04:53 ص
يلا شوت (Nasr) مشاهدة مباراة النصر والحزم تغطية مباشرة.. كورة لايف Watch النصر والحزم بث مباشر Goals
النصر والحزم
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يلا شوت  (Nasr) مشاهدة مباراة النصر والحزم تغطية مباشرة.. كورة لايف Watch النصر والحزم بث مباشر Goals
يرحل نادي النصر اليوم السبت لمواجهة فريق نادي الحزم في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
يلا شوت  (Nasr) مشاهدة مباراة النصر والحزم تغطية مباشرة.. كورة لايف Watch النصر والحزم بث مباشر Goals

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي النصر المركز الاول على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة جمعها الفريق بعد ثمانية وعشرين جولة حقق خلالهم 20 فوز و4 تعادل و4 خسارات.
يلا شوت  (Nasr) مشاهدة مباراة النصر والحزم تغطية مباشرة.. كورة لايف Watch النصر والحزم بث مباشر Goals

في المقابل يحتل اصحاب الأرض فريق نادي الحزم المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة جمعها الفريق بسبعة إنتصارات وتسعة تعادلات مقابل إثني عشر خسارة.
يلا شوت  (Nasr) مشاهدة مباراة النصر والحزم تغطية مباشرة.. كورة لايف Watch النصر والحزم بث مباشر Goals

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد إنتهت على ملعب نادي النصر بفوز العالمي بخمسة أهداف مقابل هدف لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر.
يلا شوت  (Nasr) مشاهدة مباراة النصر والحزم تغطية مباشرة.. كورة لايف Watch النصر والحزم بث مباشر Goals

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع على الهواء مباشرةً عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1 تعليق عبد الله الحربي.
يلا شوت  (Nasr) مشاهدة مباراة النصر والحزم تغطية مباشرة.. كورة لايف Watch النصر والحزم بث مباشر Goals


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