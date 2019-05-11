كورة ستار Watch beIN مشاهدة مباراة الحزم والنصر بث مباشر (yalla Nasr) النصر TV سبورت لايف

يرحل نادي النصر اليوم السبت لمواجهة فريق نادي الحزم في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

كورة ستار Watch beIN مشاهدة مباراة الحزم والنصر بث مباشر (yalla Nasr) النصر TV سبورت لايف





وقبل اللقاء يحتل فريق نادي النصر المركز الاول على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة جمعها الفريق بعد ثمانية وعشرين جولة حقق خلالهم 20 فوز و4 تعادل و4 خسارات.

كورة ستار Watch beIN مشاهدة مباراة الحزم والنصر بث مباشر (yalla Nasr) النصر TV سبورت لايف





في المقابل يحتل اصحاب الأرض فريق نادي الحزم المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة جمعها الفريق بسبعة إنتصارات وتسعة تعادلات مقابل إثني عشر خسارة.

كورة ستار Watch beIN مشاهدة مباراة الحزم والنصر بث مباشر (yalla Nasr) النصر TV سبورت لايف





وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد إنتهت على ملعب نادي النصر بفوز العالمي بخمسة أهداف مقابل هدف لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر.

كورة ستار Watch beIN مشاهدة مباراة الحزم والنصر بث مباشر (yalla Nasr) النصر TV سبورت لايف





ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع على الهواء مباشرةً عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1 تعليق عبد الله الحربي.







