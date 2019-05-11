وزير الشئون الثقافية التونسي يشرف على افتتاح مهرجان المدينة (صور)
السبت 11/مايو/2019 - 04:59 ص
سعد نبيل
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أشرف وزير الشئون الثقافية محمد زين العابدين مساء أمس 10 مايو الجاري،ع لى افتتاح مهرجان المدينة بتونس بحضور سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة.
وأحيا حفل الافتتاح الحضرة النسائية بقيادة الفنانة أمينة الصرارفي، وبمشاركة الفنانة التونسية نبيهة كراولي.
والعرض بعنوان "للاّ" وفيه ذكر وأناشيد صوفية تتغنى بنساء تونسيات خلّدهن التاريخ كأقطاب للصوفيّة والتصوّف في العالم.
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