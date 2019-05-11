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ربيع ياسين لـ"الفجر الرياضي": بطولة إفريقيا المقبلة الأصعب ومصر ستحقق اللقب

السبت 11/مايو/2019 - 04:43 ص
ربيع ياسين لـالفجر الرياضي: بطولة إفريقيا المقبلة الأصعب ومصر ستحقق اللقب
ربيع ياسين
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حسن موسي - محمد الصو
 
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يرى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، أن بطولة الأمم الإفريقية المقبلة، ستكون الأصعب في تاريخ اللقب.

وأضاف ياسين خلال ندوته بـ"الفجر الرياضي"، "صعوبة اللقب يأتي كونه يشارك بها 24 منتخبًا، على عكس البطولات السابقة".

وتابع، " المنتخب الوطني، سيواجه منافسة شرسة خاصةً من جانب منتخبات شمال إفريقيا، ولكن عامل الجمهور والأرض سيحسم الأمور".

واختتم، "أعتقد أن مصر ستحصد اللقب، خاصةً أنها تقام على أرضها ووسط جماهيرها".

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