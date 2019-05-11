القبض علي حورية فرغلي.. تعرف على التفاصيل!
شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "مملكة الغجر" تصاعد أحداث مع "ياسمينا" الفنانة حورية فرغلي، ورجل الأعمال "النوري" سامح الصريطي، وفشلت "ياسمينا" في التنكر بشخصية ممرضة باسم "سوسن"، لخداع الشرطة، حيث أُلقي القبض عليها بتهمة سرقة محل الذهب، بالإضافة إلى إدانتها بانتحال صفة ضابط.
وتفاجأ رجل الأعمال "النوري" بطلب شركة التأمين في لندن بمعرفة السبب الحقيقي لوفاة الحصان "رهوان"، من خلال تشكيل لجنة لتشريح الخيل وكتابة تقرير جديد، حيث خُطفا مدير البرامج بالشركة "رؤوف" وزميله "هيثم"، على يد "النوري"، لمعرفة المتسبب في كشف تزوير وفاة "رهوان".
العمل يتناول قصة حياة "الغجر"، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة حورية فرغلي، فيفي عبده، سامح الصريطي، أحمد كرارة، حسام الجندي، حازم سمير، ميار الغيطي، عزة مجاهد.
مسلسل "ياسمينا" من بطولة، حورية فرغلي وفيفي عبده وحازم سمير، وسامح الصريطي وميار الغيطي، وإنتاج عدة منتجين بالتعاون مع نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.