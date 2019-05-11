يلا شوت ahli مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة اليوم بث مباشر.. رابط الاهلي Yalla ahly

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استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض مباراة سموحة والتي ستقام في العاشرة من مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - رمضان صبحي





خط الهجوم : وليد أزارو.







