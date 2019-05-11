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كورة ستار Watch beIN مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر (yalla ahli) الاهلي TV سبورت لايف

السبت 11/مايو/2019 - 04:16 ص
كورة ستار Watch beIN مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر (yalla ahli) الاهلي TV سبورت لايف
الاهلي
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كورة ستار Watch beIN مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر (yalla ahli) الاهلي TV سبورت لايف
استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض مباراة سموحة والتي ستقام في العاشرة من مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.
كورة ستار Watch beIN مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر (yalla ahli) الاهلي TV سبورت لايف

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : وليد أزارو.


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