ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يلا شوت match مباراة الهلال والاتفاق .. مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم yalla shoot

السبت 11/مايو/2019 - 04:04 ص
يلا شوت match مباراة الهلال والاتفاق .. مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم yalla shoot
الهلال والاتفاق
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يلا شوت match مباراة الهلال والاتفاق .. مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم yalla shoot
يستضيف فريق نادي الإتفاق اليوم السبت الزعيم الهلالي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
يلا شوت match مباراة الهلال والاتفاق .. مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم yalla shoot

ويعتبر اللقاء بمثابة عنق الزجاجة لفريق نادي الهلال الذي إقترب من الخروج هذا الموسم خالي الوفاض بعد أن خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين ضد التعاون بخماسية مذلة وخسر صدارة الدوري فيما فقد البطولة العربية بخسارته على يد النجم الساحلي التونسي في اللقاء النهائي.
يلا شوت match مباراة الهلال والاتفاق .. مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم yalla shoot

في المقابل يدخل نادي الإتفاق المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 33 نقطة جمعها الفريق من تحقيق 8 إنتصارات مقابل 9 تعادلات فيما تكبد أصحاب الأرض مرارة الخسارة في 11 مناسبة.
يلا شوت match مباراة الهلال والاتفاق .. مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم yalla shoot

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 2 بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.


Advertisements
المزيد عن: مشاهدة مباراة الهلال كورة لايف جودة عالية بدون تقطيع بث مباشر الاتفاق
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي