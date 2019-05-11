ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو سعد يوجه رسالة قاسية لمهاجمي مسلسل "بركة"

السبت 11/مايو/2019 - 04:23 ص
عمرو سعد يوجه رسالة قاسية لمهاجمي مسلسل بركة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements


وجه الفنان عمرو سعد، رسالة قاسية لمهاجمي مسلسله "بركة" المعروض في شهر رمضان الجاري، قائلاً: "شكرا لكل حقير تافه او مأجور لانه ببساطة وضح حجم المحبة والاحترام والشعبية وكفاية عليا ردكم".



وأضاف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لأني اتعودت اشتغل بس واجتهد علشان افضل قد مسؤلية المكانة اللي انتم وضعتوني فيها ...،باسكت علي اي إساءة لأني متأكد ان مافيش حد يقدر يغطي علي النجاح او يشتري الحب".



واستطرد:️ "وشكرا لكل المتابعين في مصر والوطن العربي انتم الحقيقة والرد ودليل النجاح الكبير علي الارض وانا يونس وبركة وعبد العزيز وشحاته وحسن الغريب وغيرها كتير".



واختتم: "ولسه ان شاء الله وقريب هتعلن نسب المشاهدة والنجاح زي الحب ما بيتزورش، واستنوا فرعون قريب في دور العرض انتم النجاح والخير والطاقة الإيجابية".



عمرو سعد يوجه رسالة قاسية لمهاجمي مسلسل "بركة"
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما المسلسل الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
-
x
17:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي