عمرو سعد يوجه رسالة قاسية لمهاجمي مسلسل "بركة"
السبت 11/مايو/2019 - 04:23 ص
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وجه الفنان عمرو سعد، رسالة قاسية لمهاجمي مسلسله "بركة" المعروض في شهر رمضان الجاري، قائلاً: "شكرا لكل حقير تافه او مأجور لانه ببساطة وضح حجم المحبة والاحترام والشعبية وكفاية عليا ردكم".
وأضاف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لأني اتعودت اشتغل بس واجتهد علشان افضل قد مسؤلية المكانة اللي انتم وضعتوني فيها ...،باسكت علي اي إساءة لأني متأكد ان مافيش حد يقدر يغطي علي النجاح او يشتري الحب".
واستطرد:️ "وشكرا لكل المتابعين في مصر والوطن العربي انتم الحقيقة والرد ودليل النجاح الكبير علي الارض وانا يونس وبركة وعبد العزيز وشحاته وحسن الغريب وغيرها كتير".
واختتم: "ولسه ان شاء الله وقريب هتعلن نسب المشاهدة والنجاح زي الحب ما بيتزورش، واستنوا فرعون قريب في دور العرض انتم النجاح والخير والطاقة الإيجابية".
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