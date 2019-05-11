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موعد مباراة الاتحاد والفتح اليوم السبت 11 مايو في الدوري السعودي (تغطية مباشرة)

السبت 11/مايو/2019 - 04:00 ص
موعد مباراة الاتحاد والفتح اليوم السبت 11 مايو في الدوري السعودي (تغطية مباشرة)
اتحاد جدة
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أحمد عصام
 
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يستعد فريق الاتحاد لخوض لقاء هام، ضد فريق الفتح، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين. 

وتقام مباراة الاتحاد أمام الفتح في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي يوم السبت 11 مايو، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد المحاولة في الحصول على مركز جيد بجدول الترتيب من الجانبين، وفريق الاتحاد الذي يسعى للحصول على مركز جيد والهروب من منطقة الهبوط بشكل نهائي.

وسيتم إذاعة مباراة الاتحاد ضد الفتح مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قناة "ksa sport +1 HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الفتح أمام الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين عبر موقع الفجر الرياضي.

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