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كارول سماحة: هذه علاقتي بابنة زوجي.. وابنتي جعلتني "صبورة"

السبت 11/مايو/2019 - 03:53 ص
كارول سماحة: هذه علاقتي بابنة زوجي.. وابنتي جعلتني صبورة
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مريم الشريف
 
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قالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، إن أمومتها لابنتها "تالا" غيرت فيها أشياء كثيرة، أبرزها الصبر، مضيفة: لقد أصبحت شخصًًا صبورًا كثيرًا، لافتة إلى أن مهنتها كمطربة مليئة بالضغوط.

وأوضحت خلال لقائها فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، أن علاقتها بابنة زوجها "أمينة" جيدة للغاية، وهى تعيش معها، لافتة إلى أن "أمينة" تحب "تالا" كثيرًا.

وأكدت أن علاقتها جيدة للغاية مع والدة "أمينة" أيضا، كما أنهم يتلقوا كعائلة وبخاصة ان الأخيرة متزوجة أيضا ولديها ولد.

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